Taranto, tragedia della strada: giovane avvocato perde la vita

Incidente mortale domenica pomeriggio a Taranto. A perdere la vita un giovane e noto avvocato. Messaggio di cordoglio espresso anche dal Presidente dell’ Ordine degli avvocati di Taranto
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
Canosa di Puglia, poliziotto in malattia ma con certificati medici falsi: indagato per truffa
Taranto, riaprirà a breve l “Oasi Palude La Vela”
Castellaneta, tre ragazzi rapinati fuori da un locale: sottratti orologi e monili d’oro
Provincia di Foggia, mercato illecito di veicoli rubati: 20 misure cautelari
Assalto all’alba a Bovino: esplode il bancomat, è il quarto colpo in dieci giorni
Palagianello, carabiniere tenta di sedare una rissa ma viene picchiato: indaga la Procura