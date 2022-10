Taranto, traffico ferroviario bloccato

TARANTO – Un problema tecnico e un evento luttuoso. E’ bloccata da ieri sera intorno a mezzanotte la circolazione dei treni tra Ginosa e Castellaneta per verifiche tecniche alla linea elettrica.

E’ stato richiesto l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Un treno, infatti, avrebbe divelto alcune linee.

Nel corso dell’intervento, purtroppo, un operaio sarebbe deceduto per un infarto mentre lavorava sulla massicciata. Inutili i soccorsi avvenuti prontamente.

L’ultimo aggiornamento di Trenitalia delle 7.50 informa che il traffico è ancora sospeso, in corso l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità e InterCity possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Il treno FR 9547 Milano Centrale (15:10) – Taranto (0:07) dell’11 ottobre termina la corsa a Castellaneta.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00) oggi ha origine da Napoli Centrale alle ore 9:40.

I passeggeri in partenza da:

• Taranto, Metaponto, Ferrandina e Potenza Centrale posssono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia;

• Salerno possono utilizzare il treno FR 8509 in partenza da Salerno alle ore 6:27 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 13:13 dove trovano proseguimento con il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58), in partenza da Bologna Centrale alle ore 13:53.

Il treno IC 700 Taranto (8:01) – Roma Termini (14:34) oggi è cancellato.

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale, Bella Muro, Sicignano degli Alburni, Eboli, Battipaglia e Salerno possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 558 Taranto (9:23) – Reggio Calabria Centrale (15:50) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.