TARANTO – E’ tornato in via Alto Adige il tradizionale mercatino dell’Epifania a Taranto. Organizzato dell’amministrazione comunale, si presenta in veste leggermente ridotta rispetto al passato, ma si potrà vivere ugualmente l’atmosfera dell’epifania con giocattoli e dolciumi; oggi dalle 16 alle 24 e domani dalle 8 alle 13.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp