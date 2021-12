Taranto, torna in azione la “banda del buco”

TARANTO – Clamoroso furto nella notte in via Crispi nel centro di Taranto, presa di mira una tabaccheria, torna in azione nel capoluogo ionico la “banda del buco”. Questa mattina all’orario di apertura la scoperta da parte del titolare dell’esercizio commerciale che ha dato subito l’allarme. È stato praticato un foro nel muro da uno scantinato adiacente alla tabaccheria, i malviventi sono riusciti a ricavare un varco d’accesso ed hanno rubato merce varia, al momento non è stato quantificato il bottino. Sul posto si sono recati gli uomini della Polizia di Stato, intervenuti gli esperti della Scientifica.

Si ringrazia per le foto Francesco Manfuso