Taranto: Torna a riunirsi la conferenza dei sindaci dell’Asl

Torna a riunirsi la conferenza dei sindaci dell’Asl, presieduta dal primo cittadino di Taranto Rinaldo Melucci. Dopo un lungo stop dovuto all’assenza forzata del capoluogo ionico, a causa dello scioglimento anticipato, sono ripresi i lavori dell’organismo con un primo appuntamento interlocutorio, utile a fare il punto della situazione con i vertici Asl, rappresentati dal direttore generale Vito Gregorio Colacicco, dal direttore amministrativo Vito Santoro, dal direttore sanitario Sante Minerba e dal commissario dell’istituenda azienda ospedaliera San Cataldo Michele Pelillo.

«Abbiamo ripreso le fila della conferenza dei sindaci – le parole di Melucci affidate a una nota stampa – affinché tutte le questioni in sospeso trovassero la giusta attenzione da parte dell’azienda sanitaria. Siamo in una fase preliminare, molto presto torneremo a riunirci per affrontare ancor più nel merito le problematiche che riguardano la medicina di emergenza, le liste d’attesa, la clinicizzazione di alcuni reparti ospedalieri in collegamento alla facoltà di Medicina, il completamento dell’ospedale Santa Cataldo. In ogni caso è un ottimo segnale di ripartenza per la governance diffu