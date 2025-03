Taranto Think Tank: “Pronti a scendere in campo per futuro della città”

TARANTO — «La città ha bisogno di un’amministrazione competente e unita per affrontare le sfide economiche e sociali che la attendono». È il messaggio lanciato dall’avvocato Angelo Fanelli, portavoce del Taranto Think Tank, il laboratorio di pensiero composto da professionisti e cittadini impegnati per il bene comune.

Fanelli esprime forte preoccupazione per l’attuale fase di incertezza politica nella ricerca di un candidato sindaco. «Le divisioni interne e i conflitti tra fazioni stanno deludendo i cittadini e rischiano di danneggiare gravemente il tessuto sociale ed economico della nostra città», dichiara.

Il Think Tank, chiamato a scendere in campo, si dice pronto a collaborare senza pregiudizi con chiunque sarà scelto per guidare Taranto. «Invitiamo la società civile sana e responsabile — associazioni, imprese e realtà culturali — a unirsi in un fronte comune per chiedere un’amministrazione capace di interpretare i bisogni reali della città».

Fanelli conclude con un richiamo alla responsabilità: «Taranto ha le risorse e la volontà per risollevarsi. Basta passi falsi, è tempo di guardare avanti con fiducia».

