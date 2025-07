Taranto, Terra Jonica esclusa dal Consiglio comunale sull’ex Ilva

Il movimento in una nota: “Ignorata la voce dei giovani tarantini, così si cancella il futuro della città”

Il Movimento Giovanile Terra Jonica esprime delusione e rabbia per la mancata convocazione alla seduta monotematica del Consiglio comunale di Taranto, prevista per mercoledì 30 luglio e dedicata all’Accordo di Programma sull’ex Ilva.

L’organizzazione denuncia l’assenza di coinvolgimento di realtà giovanili e civiche che negli ultimi anni hanno dato un contributo rilevante al dibattito pubblico sulla riconversione industriale e ambientale della città. In particolare, il movimento sottolinea l’impegno profuso attraverso percorsi collettivi come T.R.A.C.C.E. – Taranto rigenerata attraverso cultura comunità ecologia, esempi concreti di partecipazione, formazione e proposta.

“Nonostante l’impegno dichiarato dell’Amministrazione nel raccogliere le istanze del territorio, la selezione degli invitati appare escludente verso chi lavora per un cambiamento reale”, si legge nella nota.

Per Terra Jonica, escludere la voce dei giovani significa ignorare una generazione che non si limita a protestare, ma costruisce alternative credibili per il futuro di Taranto. “Non può esistere una vera democrazia senza ascolto, né un futuro se a essere escluse sono proprio le nuove generazioni”, conclude il Movimento.

