Taranto, tentano fuga dopo furto di uno scooter: denunciati due 18enni

Due tarantini di 18 anni sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie della città.

L’intervento è scattato quando una pattuglia della Squadra Volante è stata allertata per il furto di un motociclo avvenuto in una strada del centro. Secondo la segnalazione, due giovani erano stati visti arrivare a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, per poi impossessarsi di un altro mezzo. Raccolte le prime informazioni dai testimoni, gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, supportati da altre pattuglie in zona.

Poco dopo, in via Cesare Battisti, i poliziotti hanno intercettato un gruppo di giovani in sella a più moto. Alla vista della Polizia, i centauri hanno invertito repentinamente la marcia, fuggendo contromano per tentare di far perdere le proprie tracce. Gli agenti sono riusciti a individuare i due presunti autori del furto e a lanciarsi al loro inseguimento.

La fuga è durata pochi minuti: il conducente dello scooter, nel tentativo di sfuggire al controllo, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. I due sono stati subito soccorsi dagli agenti, che hanno accertato l’assenza di ferite gravi. Durante il sopralluogo nelle strade adiacenti, i poliziotti hanno individuato anche la moto rubata, parcheggiata sul ciglio della strada. Il mezzo presentava evidenti segni di effrazione: bloccasterzo forzato e nottolino dell’accensione divelto.

Al termine delle verifiche, entrambi i diciottenni sono stati denunciati. Inoltre, il conducente è stato sanzionato per numerose infrazioni al Codice della Strada. Lo scooter su cui viaggiavano, intestato al padre del ragazzo alla guida, è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni.

