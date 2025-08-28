Taranto, tenta una rapina e picchia un 59enne con una scopa: 41enne resta in carcere

Resta in carcere il 41enne originario di Lecce ma residente a Taranto indagato per rapina e lesioni personali ai danni di un 59enne lo scorso 8 agosto nel pressi di Viale Virgilio.

La presunta vittima, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe recata nei pressi di un giardino aperto per raccogliere dei frutti quando avrebbe notato due giovani rovistare nel suo borsello contenente cellulare ed effetti personali. Per sventare il tentativo di furto, l’uomo avrebbe cercato di recuperare i suoi oggetti, non riuscendo però a rientrare in possesso del cellulare. Successivamente, lo scenario sarebbe degenerato in poco tempo.

Come emerso nell’ordinanza di convalida dell’arresto, il 59enne sarebbe stato aggredito con calci e pugni, venendo poi assalito con una scopa. Ferite che gli sarebbero costate un trauma cranico e 30 giorni di prognosi. I due giovani, invece, avrebbero tentato di dileguarsi dandosi alla fuga.

Intervenuti sul luogo, i Carabinieri di Taranto sarebbero riusciti a fermare un 41enne di Taranto, riconosciuto dalla presunta vittima come uno dei due assalitori. Dinanzi al GIP Gianna Martino, l’indagato avrebbe ammesso di aver picchiato il 59enne, raccontando di essere intervenuto nel litigio intercorso tra il presunto complice e il possessore del borsello, con quest’ultimo che lo avrebbe spinto e colpito con una scopa. Scopa che poi il 41enne gli avrebbe sottratto e con cui lo avrebbe picchiato prima di scappare e tentare di raggiungere l’altro ragazzo. Una fuga che, però, si sarebbe interrotta proprio grazie all’intervento dei militari.

Nei suoi confronti, il GIP avrebbe ravvisato una “totale incapacità di autocontrollo” e un’indole “particolarmente violenta”, oltre al rischio di reiterazione del reato. Motivi per cui il Giudice per le Indagini Preliminari avrebbe scelto di confermare la custodia in carcere dell’indagato.

