Taranto, tenta di aggredire i poliziotti dopo un furto: 53enne arrestato

Un uomo di 53 anni, con precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato a Taranto. L’accusa è di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto in tarda serata in un supermercato del centro città, dove l’addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo sospettato di aver tentato di rubare generi alimentari. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno identificato il soggetto e i dipendenti del punto vendita. Dopo essere stato scoperto, l’uomo ha restituito la merce ma ha assunto un atteggiamento aggressivo, soprattutto nei confronti del direttore del supermercato, che in passato lo aveva già denunciato per un episodio simile.

Alla vista dei poliziotti, il 53enne avrebbe reagito con violenza, cercando anche il contatto fisico con uno degli agenti. Dopo alcuni minuti di tensione, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a trasferirlo a bordo dell’auto di servizio in sicurezza.

Il fermato è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

