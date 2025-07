Taranto, tensione al sit-in contro discarica: insulti a esponenti di Europa Verde

Vittime l’assessora Fulvia Gravame e il consigliere comunale Antonio Lenti: “Non tollereremo più simili aggressioni”

Europa Verde Taranto ha denunciato un episodio di aggressione verbale avvenuto durante il sit-in contro la discarica nel quartiere Paolo VI, svoltosi nel pomeriggio di lunedì 7 luglio in via Principe Amedeo, a Taranto. Nel mirino sono finiti l’assessora Fulvia Gravame e il consigliere comunale Antonio Lenti, recatisi sul posto per ascoltare i cittadini e approfondire la situazione ambientale dell’area.

In una nota ufficiale, Europa Verde definisce l’accaduto “una vile e intimidatoria aggressione verbale, portata avanti da noti provocatori di professione”, sottolineando come, nonostante il clima teso, sia stato comunque possibile organizzare un incontro costruttivo con una delegazione di residenti del rione Paolo VI.

“Continueremo a scendere in piazza per ascoltare e cercare soluzioni alle istanze più diverse – si legge nella nota -, ma non tollereremo più simili aggressioni, verbali o fisiche, prive di fondamento e animate solo da pretestuosità”.

Europa Verde ha infine ringraziato le numerose persone che, nelle ultime ore, hanno espresso solidarietà e si sono schierate a difesa dell’impegno civico e ambientale portato avanti dal movimento. “Con queste realtà intensificheremo la collaborazione per restituire dignità a un territorio da troppo tempo aggredito da incuria e interessi contrari al bene comune”.

