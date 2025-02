Taranto, tavolo per la mitilicoltura, definiti i gruppi

Il Tavolo per la mitilicoltura della provincia di Taranto, istituito nell’ottobre 2024 per fronteggiare la crisi e sostenere il comparto, si è riunito nella sede della Camera di Commercio per definire la composizione di tre gruppi di lavoro: “istituzionale”, “scientifico” – cui partecipano Università di Bari, CNR, Conisma e il commissario straordinario alle Bonifiche, Vito Felice Uricchio, che fa parte anche del gruppo istituzionale – e “operatori”. Ogni gruppo opererà per le rispettive competenze per tornare poi periodicamente in plenaria a riportare obiettivi, tempistiche e risultati.

Nei giorni scorsi i soggetti istituzionali – comandante della Capitaneria di Porto, assessora all’Ambiente del Comune di Taranto, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia – si sono incontrati nella Cittadella delle imprese con il prefetto Paola Dessì, il presidente dell’Ente camerale Vincenzo Cesareo e il vice presidente Leonardo Giangrande, per approfondire il tema della richiesta di dissequestro del primo seno del Mar Piccolo (dove sono imposti divieti per motivi sanitari e sorgono alcuni impianti non autorizzati) e valutare le possibili azioni di sostegno alle progettazioni degli operatori.

