Taranto, tamponamento a catena sulla SP 105: quattro auto coinvolte

Un incidente a catena si è verificato nella mattinata di giovedì 13 febbraio sulla SP 105, in via Alberto Sordi, a Taranto, proprio di fronte all’ospedale San Cataldo. Quattro autovetture sono rimaste coinvolte nel tamponamento, causando rallentamenti al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con ambulanze del 118, polizia locale e vigili del fuoco per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi, ma le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. (Foto Francesco Manfuso)

