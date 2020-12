Preso di mira un supermercato in via Umbria a Taranto. Due persone, pare con il volto scoperto, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale con un taglierino in pugno e si sono fatti consegnare l’incasso, circa 600 euro. I rapinatori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce, sul posto gli agenti della Polizia di Stato.