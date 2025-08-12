Taranto, Tagariello nominata presidente di Kyma Servizi

TARANTO – È stato nominato nella mattinata di oggi, martedì 12, il nuovo consiglio d’amministrazione di Kyma Servizi, la ex Infrataras.
Come previsto, alla presidenza va l’avvocato Paola Tagariello, in quota Partito LiberalDemocratico. Vice presidente è Oscar La Gioia, componente del direttivo provinciale del partito democratico, che sembrava in lizza per Kyma Ambiente.
Terzo componente del Cda Giuseppe Stasolla, ascrivibile all’area del sindaco Bitetti.
Rinviato invece il consiglio di amministrazione di KYMA Ambiente che avrebbe dovuto tenersi nella mattinata di oggi per la nomina del Cda. Al momento non risulta ancora la data della nuova convocazione che dovrebbe arrivare dopo Ferragosto.
