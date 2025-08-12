12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Tagariello nominata presidente di Kyma Servizi

Redazione 12 Agosto 2025
centered image

TARANTO – È stato nominato nella mattinata di oggi, martedì 12, il nuovo consiglio d’amministrazione di Kyma Servizi, la ex Infrataras.

Come previsto, alla presidenza va l’avvocato Paola Tagariello, in quota Partito LiberalDemocratico. Vice presidente è Oscar La Gioia, componente del direttivo provinciale del partito democratico, che sembrava in lizza per Kyma Ambiente.

Terzo componente del Cda Giuseppe Stasolla, ascrivibile all’area del sindaco Bitetti.

Rinviato invece il consiglio di amministrazione di KYMA Ambiente che avrebbe dovuto tenersi nella mattinata di oggi per la nomina del Cda. Al momento non risulta ancora la data della nuova convocazione che dovrebbe arrivare dopo Ferragosto.

About Author

Redazione

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Sava: guardia medica nel degrado, la denuncia shock del dottore, ma il sindaco smentisce

12 Agosto 2025 Marzia Baldari

San Pietro in Bevagna: Spritz a 5 euro e scontrino su richiesta

12 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Nominato il nuovo Direttore Generale del Comune di Taranto

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto Beer Fest 2025 da record: oltre 21mila presenze in 4 giorni

12 Agosto 2025 Redazione

Lido abusivo scoperto a San Pietro in Bevagna: sanzionato il gestore

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Brindisi: Caro spiaggia, il litorale brindisino”voce fuori dal coro”

12 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Taranto, Tagariello nominata presidente di Kyma Servizi

12 Agosto 2025 Redazione

Ufficiale: Foggia, arriva il giovane centrocampista Castorri

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Sava: guardia medica nel degrado, la denuncia shock del dottore, ma il sindaco smentisce

12 Agosto 2025 Marzia Baldari