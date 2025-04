Taranto, Tacente: «Mi dimetto da presidente del Ctp»

Per ragioni di buonsenso amministrativo e di cortesia istituzionale nei confronti del prossimo presidente della Provincia, come comunicato già da tempo in diversi incontri con l’elettorato, confermo che rassegnerò le mie dimissioni da presidente del Ctp e le formalizzerò il 22 maggio, nello stesso giorno dell’elezione del nuovo presidente della Provincia nelle sue mani. Nel frattempo mi asterrò da qualunque attività amministrativa di carattere straordinario, ivi comprese le procedure di assunzione/selezione del personale il cui inizio, comunque, era già in calendario per la prossima estate.

Abbiamo ereditato una situazione difficile ma grazie al lavoro serio e competente di squadra abbiamo risanato il Consorzio trasporti pubblici, passando da una perdita di 100mila euro del 2021 ad un utile netto di 3.164.000 euro del 2023. Una gestione che è stata apprezzata a livello regionale e non solo, che ha portato i principali indici di redditività in forte aumento in soli due anni: il Roe è passato dal -5,1% del 2021 al +76,6% del 2023 e il Roi dal +1,4% del 2021 al +43,3% del 2023. Utili che abbiamo investito sul benessere dei lavoratori, sulle politiche di welfare, per migliorare i contratti dei dipendenti e per acquistare 87 nuovi autobus più moderni, più sicuri e più sostenibili.

Ringrazio pubblicamente il presidente facente funzioni della Provincia di Taranto Roberto Puglia che, con onestà intellettuale, ha sottolineato gli ottimi risultati ottenuti dal Ctp durante la mia presidenza. È un riconoscimento che vale doppio perché effettuato da un esponente politico di un partito, Fratelli d’Italia, che nelle prossime elezioni amministrative sostiene un altro candidato sindaco.

Desidero mettere l’esperienza maturata e le mie competenze al servizio di Taranto attraverso la larga coalizione di ispirazione civica e moderata che mi sostiene, perché sono dell’idea che la buona politica è quella che si vede.

