Taranto, Tacente: “La politica come missione, non come mestiere”

Il candidato sindaco: “Fede e servizio, così rilanciamo la nostra città”. E il saluto a Papa Leone XIV

Francesco Tacente, candidato sindaco per Taranto, rilancia il valore della politica come servizio e condivide pubblicamente le parole dell’arcivescovo Ciro Miniero, che in occasione della processione a mare in onore di San Cataldo ha rivolto un forte appello all’impegno per il bene comune.

“La politica non deve essere un mestiere, ma un servizio al bene collettivo”, afferma Tacente spiegando come lo spirito di dedizione e responsabilità espresso dall’arcivescovo coincida con i principi fondanti della sua proposta. “Condividiamo quella visione: la necessità di costruire comunione attraverso scelte consapevoli, impegno generoso e senso del dovere sociale”.

Il riferimento è al messaggio lanciato da mons. Miniero durante i festeggiamenti patronali, in cui ha invitato amministratori e cittadini ad affrontare con determinazione i nodi ancora irrisolti della città, come il disagio sociale, la crisi abitativa e le difficoltà dei giovani. “Non sono giustificabili improvvisazione, inadeguatezza, incompetenza. Chi si assume incarichi pubblici deve farlo per missione, non per ambizione”, ha sottolineato il presule.

Tacente ribadisce di essersi candidato ispirato da questi valori, e richiama l’insegnamento dell’arcivescovo: “La comunione non arriva dall’alto, ma nasce da scelte, responsabilità e giustizia. Anche per noi arriverà la fumata bianca”.

Nuovo Pontefice

Il candidato ha poi commentato con emozione la coincidenza tra la celebrazione del patrono di Taranto e l’elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV: “Una giornata che rimarrà impressa nel cuore di tutti noi. Un richiamo forte all’anima della nostra comunità, che crede, resiste e guarda al futuro”.

Concludendo, Tacente rivolge un pensiero di speranza ai cittadini: “Fede significa anche amore per la propria terra e volontà di costruire insieme. San Cataldo sia la nostra guida, il Papa la nostra ispirazione, e Taranto la nostra missione”.

