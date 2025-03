Taranto, Tacente candidato sindaco: cinque liste pronte ad appoggiarlo

Cinque liste civiche hanno espresso senza riserve il loro sostegno alla candidatura a sindaco di Taranto dell’avvocato Francesco Tacente. In un comunicato, i rappresentanti di Evviva Taranto, Fortemente Liberi, Riformisti per Taranto, Patto Popolare e Taranto Popolare hanno sottolineato l’importanza della figura di Tacente, definito un professionista serio e apprezzato, capace di ascolto e mediazione, qualità fondamentali per la città in questo momento storico.

Le dichiarazioni di Tacente e il cambio di passo

I membri delle liste civiche hanno elogiato le dichiarazioni dell’avvocato Tacente, percepite come lontane dal “politichese” e contraddistinte da un linguaggio inclusivo e rispettoso. Un approccio che segna, secondo loro, un cambiamento nella politica tarantina. Hanno inoltre condiviso le proposte di Tacente per lo sviluppo di Taranto, in attesa di un confronto con la coalizione che si sta formando.

La critica all’amministrazione Melucci

Il comunicato esprime anche una critica alla gestione dell’ex sindaco, Rinaldo Melucci, ritenuta caratterizzata da scarsa collegialità nelle decisioni. Le liste civiche appoggiano la presa di distanza di Tacente da questo “modus operandi” e si dichiarano pronte a scendere in campo con proposte programmatiche concrete, affinché il futuro di Taranto possa essere scritto insieme a lui.

