Taranto, Tacente all’attacco di Bitetti: “Solo slogan e bluff”

Il candidato sindaco: “Ha cambiato idea solo per strappare l’alleanza al M5S”

Si accende il confronto politico a Taranto in vista del ballottaggio. Il candidato sindaco Checco Tacente critica duramente l’avversario del centrosinistra Piero Bitetti, accusandolo di scarsa competenza sui temi del welfare cittadino e delle politiche sociali.

Mentre Bitetti parla di chiacchiere dimostrando la sua poca conoscenza in materia, io annuncio di voler attivare il reddito di cittadinanza comunale utilizzando le risorse già destinate dal Just Transition Fund dichiara Tacente, sottolineando la differenza tra la sua proposta concreta e le promesse dell’avversario. Bitetti promette di cercare i fondi, noi invece sappiamo già dove trovarli.

Secondo Tacente, il candidato del centrosinistra avrebbe lanciato slogan generici senza approfondire i dossier disponibili. Bastava informarsi, leggere le carte, fare il proprio dovere di candidato. Invece no: si improvvisa e pensa di risolvere tutto con slogan dell’ultima ora.

Per il leader civico, governare Taranto richiede “competenza, visione e serietà”, e per realizzare l’inclusione sociale non bastano le parole ma servono “risorse già esistenti e capacità di utilizzarle”.

Tacente punta il dito anche sui recenti avvicinamenti politici di Bitetti al Movimento Cinque Stelle, definendoli “piroette programmatiche” dettate da necessità elettorali. Pur di strappare un’alleanza al M5S, che lo ha criticato per tutta la campagna elettorale, Bitetti cambia posizione dall’oggi al domani. Il tempo dei bluff è scaduto. Meglio noi. Meglio Taranto conclude.

