Taranto, sventata truffa da 37mila euro: Adiconsum salva pensionato

Un finanziamento mai richiesto, ma già attivo da mesi con cessione del quinto sulla pensione: è la sconcertante scoperta fatta da un pensionato del territorio Taranto-Brindisi, finito inconsapevolmente al centro di una truffa da 37mila euro. A risolvere il caso è stata Adiconsum, l’associazione a tutela dei consumatori, che ha bloccato l’addebito e avviato le procedure legali a tutela del cittadino.

A raccontare la vicenda è Gianfranco Solazzo, presidente Adiconsum Taranto-Brindisi: “Il signor Bianchi (nome di fantasia) si è rivolto a noi dopo aver scoperto, con stupore, che sul suo cedolino pensionistico venivano trattenuti 373 euro al mese per un prestito decennale mai richiesto”. Dopo le verifiche, è emerso che nessuna somma era mai stata versata sul conto dell’uomo da parte della finanziaria.

L’intervento dell’associazione ha permesso di interrompere immediatamente l’addebito, recuperare le prime due rate già sottratte e supportare l’anziano nel presentare denuncia all’autorità giudiziaria.

La truffa come emergenza sociale

Solazzo sottolinea: “Oggi più che mai, è fondamentale monitorare conti, cedolini e operazioni online. I raggiri sono sempre più sofisticati e spesso colpiscono chi è già in una situazione di fragilità”. Adiconsum è da oltre vent’anni punto di riferimento anche nella gestione del Fondo di prevenzione del sovraindebitamento, istituito dal Ministero dell’Economia.

Un appello alla prudenza

“In un’Italia in cui cresce l’indebitamento delle famiglie, soprattutto al Sud – conclude Solazzo – invitiamo tutti i cittadini a non firmare nulla con leggerezza, a diffidare delle richieste sospette e a rivolgersi subito ai nostri sportelli in caso di dubbi o anomalie”.

Adiconsum conferma così il proprio impegno quotidiano a difesa dei consumatori, per prevenire danni economici e tutelare la dignità di chi, spesso, rischia di diventare vittima invisibile di meccanismi subdoli e insidiosi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author