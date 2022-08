Il Taranto ha “svelato” la nuova maglia rossoblu griffata Joma per la prossima stagione. La tradizionale casacca a strisce rossoblu verticali, che per lo più sarà utilizzata per le gare allo “Iacovone”, è stata presentata con un video sui canali social ufficiali del club. Nel video compaiono Alessandro Provenzano, centrocampista, Antonio Ferrara, difensore-capitano, e Saveriano Infanitno mentre passeggiano, col nuovo pallone della Serie C tra i piedi, nei luoghi più rappresentativi di Taranto: Palazzo di Città, Città Vecchia, Castello Aragonese. Ecco il video 👇

