Taranto sulle tracce di Alessandro Di Paolantonio

Nome nuovo per il centrocampo del Taranto. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il club rossoblu è sulle tracce di Alessandro Di Paolantonio, attualmente in forza al Chieti. Il calciatore, ex di Monterosi, Foggia e Avellino sarebbe pronto a scendere di categoria per sposare il progetto del club dei fratelli Ladisa.
