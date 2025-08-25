Taranto sulle tracce di Alessandro Di Paolantonio

Nome nuovo per il centrocampo del Taranto. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il club rossoblu è sulle tracce di Alessandro Di Paolantonio, attualmente in forza al Chieti. Il calciatore, ex di Monterosi, Foggia e Avellino sarebbe pronto a scendere di categoria per sposare il progetto del club dei fratelli Ladisa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author