Taranto, successo per GuidiAmo Sicuro di Confartigianato

TARANTO – Si è conclusa con grande soddisfazione dei partecipanti l’iniziativa “GuidiAmo sicuro” voluta da Confartigianato Taranto e inserita nel bando di selezione “Guida Sicura e Guida Ecosostenibile 2024/2025” dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, realizzata in collaborazione con RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA, società del Ministero dei Trasporti. Obiettivo dell’azione formativa è quello di perfezionare le competenze e le conoscenze dei conducenti rispetto alle modalità di guida sicura ed ecosostenibile, allo scopo di ottenere una diminuzione dei consumi e incoraggiare una corretta manutenzione del veicolo, favorendo così una maggiore sicurezza stradale e sostenibilità ambientale.

E’ una iniziativa che vede Confartigianato formare 1.800 autisti di imprese di autotrasporto in tutta Italia, di cui un centinaio in Puglia.

Alle attività formative, teoriche e pratiche – sottolinea Fabio Paolillo, Segretario generale di Confartigianato – hanno partecipato 12 autisti autotrasportatori della provincia ionica che hanno potuto migliorare la loro guida grazie alla presenza nella sede di Confartigianato Taranto di un attrezzatissimo simulatore di guida tecnologicamente avanzato, in grado di riprodurre le condizioni reali di carico e manovra del mezzo e di simulare scenari di guida in differenti condizioni metereologiche e di aderenza. I partecipanti hanno potuto perfezionare la loro capacità e le conoscenze in merito alle tecniche di guida sicura, da una parte per aumentare la sicurezza stradale, dall’altra per ottener una riduzione dei consumi di carburante e dunque una maggiore sostenibilità ambientale.

La formazione – continua Fabio Paolillo – è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e su questo punto, in particolare, cerchiamo di essere presenti accanto alle aziende e di sensibilizzarle organizzando corsi specifici come questo che si è appena concluso.

I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione che permetterà alle rispettive aziende di presentare la pratica INAIL di riduzione del premio rischio aziendale OT23 (vale 80 punti) e conseguente risparmio annuo. Inoltre, essendo rilasciato da struttura pubblica, l’attestato è qualificante nelle gare per la fornitura di servizi di trasporto specifici o speciali.

Nel frattempo – conclude Fabio Paolillo – nel ringraziare Vincenzo Graci di Confartigianato Trasporti Servizi per l’immensa collaborazione prestata, da appuntamento alle imprese della provincia di Taranto per i prossimi importanti corsi obbligatori che riguardano gli autotrasportatori, che saranno presentati nei prossimi giorni.

