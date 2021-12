Taranto, studenti e Confindustria in visita sulla portaerei “Cavour”

TARANTO – Una visita sulla portaerei Cavour, Nave Ammiraglia della Marina Militare, ormeggiata presso la Stazione Navale di Mar Grande a Taranto. Ospiti gli studenti delle classi quinte, indirizzo nautico dell’Istituto Professionale Archimede. Un’iniziativa resa possibile grazie al Comitato Piccola Industria di Confindustria Taranto quale evento a corollario del recente PMI Day

“Per noi è un onore essere qui. Ci siamo trovati davanti ad un sistema complesso e affascinante – così uno degli studenti della 5° D indirizzo nautico. – L’impressione sembra essere stata comune per tutti gli ospiti della Nave Ammiraglia della nostra Marina Militare, imponente e suggestiva la portaerei Cavour.

Gli studenti hanno vissuto un’esperienza diversa dal solito, a bordo insieme con alcuni docenti ed una delegazione di Confindustria hanno potuto toccare con mano la straordinaria realtà di questà unità navale, entrata in servizio nel 2009, un vero gioiello del sistema industria difesa nazionale ed esempio di “autosufficienza interna, quasi una piccola società autonoma in ogni suo aspetto, logistico, organizzativo, sanitario: una piccola comunità che cresce nel rispetto della convivenza per il bene comune, come ha sottolineato il prof. Fabio Mancini, uno dei docenti dell’ Archimede che hanno preso parte alla visita.

Nel corso della visita sono stati illustrati gli aspetti relativi alle mansioni dell’equipaggio, ma anche il ruolo che la Cavour riveste nel complesso sistema della Difesa italiana. A salutare la folta delegazione in visita è stato, fra gli altri, il capitano di Vascello Francesco Saladino, comandante della portaerei Cavour, il quale ha espresso la sua soddisfazione per la presenza e l’interesse dei giovani. Dal motto latino che è proprio della Cavour, In arduis servare mentem (mantenere la mente serena anche nelle avversità) sono infatti scaturite, nei vari interventi susseguitisi, diverse valutazioni che hanno contribuito a rendere ancor più interessante la mattinata trascorsa a bordo. E un’esperienza che i ragazzi conserveranno nel loro bagaglio traendone grandi insegnamenti ha commentato Lella Miccolis, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Taranto perché quello che abbiamo appreso, davvero tutti, trasmette sensazioni di rigore, dignità, spirito di sacrificio e senso di squadra: caratteristiche che ritroviamo anche nelle aziende che nel tempo hanno saputo crescere e portare valore aggiunto ai loro territori. Ecco, Nave Cavour è come una grande azienda che fa grande il territorio in questo caso nazionale – e rende merito agli uomini che vi operano.