Taranto, studente con autismo bocciato, la preside: “Decisione condivisa”

Bianca Maria Buccoliero chiarisce la posizione della scuola respingendo l’ipotesi di una scelta arbitraria o priva di confronto

Dopo le polemiche emerse sui social e la diffusione di un video e di una lettera aperta da parte della madre, interviene la dirigente scolastica dell’istituto alberghiero “Mediterraneo” di Pulsano, Bianca Maria Buccoliero, per chiarire la posizione della scuola sulla bocciatura di Andrea, studente con autismo, respinto al terzo anno.

“Ogni decisione valutativa è stata presa nel pieno rispetto del piano educativo individualizzato (PEI), condiviso con la famiglia, i docenti e i professionisti sanitari coinvolti”, ha dichiarato la dirigente sottolineando come l’intero percorso scolastico dello studente sia stato seguito con attenzione, risorse e supporto specifico, in conformità con le linee guida ministeriali per l’inclusione scolastica.

La scuola respinge dunque l’ipotesi di una scelta arbitraria o priva di confronto. “Il nostro istituto è da sempre impegnato nella costruzione di percorsi personalizzati e inclusivi, fondati sul dialogo costante con le famiglie e su interventi calibrati alle esigenze di ciascun alunno”, ribadisce Buccoliero.

Il caso ha suscitato una forte eco mediatica nelle ultime ore, in particolare dopo la pubblicazione di un video ritraente il ragazzo e di una lettera della madre che denunciava pubblicamente la scelta della scuola, definita come lesiva e ingiustificata.

L’istituto ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire le proprie responsabilità e l’approccio adottato, riaffermando l’impegno nei confronti dell’inclusione, del rispetto dei diritti degli studenti con disabilità e della trasparenza nel processo educativo.

