Taranto | Strada interna chiusa, traffico bloccato su Viale Unità d’Italia

Grandi disagi questa mattina per gli abitanti delle località marine che hanno tentato di raggiungere Taranto per motivi di lavoro (e per raggiungere altre destinazioni).

L’improvvisa chiusura per lavori della strada interna San Donato-Salina ha deviato l’intero traffico sulla già frequentatissima Viale Unità d’Italia, strada parallela, causando un ingorgo di scoraggianti dimensioni.

Qui si procede, infatti, a passo d’uomo, con code interminabili di automobili.

Appare discutibile la scelta di chiudere al traffico il 3 agosto un’arteria fondamentale per snellire il corposo flusso di automobili provenienti dalle marine di Pulsano e Leporano, dalla stessa Talsano, San Vito e Lama. Un caos reso ancora più ricco di disagi dalle temperature elevatissime di questi ultimi giorni.