Taranto, stop fotovoltaico in Mar Piccolo: Di Cuia, “Ora bonifiche”

Il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, ha accolto positivamente la decisione del Ministero dell’Ambiente di bloccare il progetto per la realizzazione di un parco galleggiante da 100 megawatt nel Mar Piccolo di Taranto. La notizia, secondo il consigliere, rappresenta un passo significativo nella tutela dell’ecosistema e nella salvaguardia delle attività tradizionali legate alla mitilicoltura.

“Il Ministero ha esibito, per fortuna, il cartellino rosso a un progetto che avrebbe compromesso un’area già fragile e strategica – ha dichiarato Di Cuia -. Si tratta di una decisione importante sia sul piano ambientale sia per il comparto economico della mitilicoltura, oggi in grande sofferenza a causa dell’aumento delle temperature marine e del calo produttivo”.

Secondo il consigliere, ora è fondamentale guardare avanti e concentrare gli sforzi su due priorità: la bonifica dell’area del Mar Piccolo e il sostegno concreto agli operatori del settore mitilicolo. “Non possiamo ignorare le difficoltà crescenti dei produttori, che rappresentano una parte essenziale dell’economia costiera tarantina. Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti”, ha aggiunto.

La posizione di Di Cuia si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il futuro del Mar Piccolo, tra le principali aree sensibili dal punto di vista ambientale e produttivo del territorio jonico. “È giunto il momento di restituire quest’area a chi la vive, la lavora e la protegge da sempre. La bonifica non è più rinviabile”, ha concluso.

