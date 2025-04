Taranto, stop assunzioni nelle partecipate durante periodo elettorale

Con una comunicazione ufficiale, Giuliana Perrotta, commissaria straordinaria del Comune di Taranto, ha ordinato la sospensione di tutte le procedure di assunzione nelle società partecipate dell’ente fino alla conclusione del periodo elettorale.

Nella nota viene sottolineato come tale decisione risponda alla necessità di “assicurare la massima trasparenza e neutralità nelle attività delle società in house, evitando decisioni o atteggiamenti che possano essere percepiti come influenzati da dinamiche politiche”.

La tornata elettorale si terrà nei giorni 25 e 26 maggio, in seguito alla caduta dell’amministrazione comunale precedentemente guidata da Rinaldo Melucci. Il consiglio comunale è stato sciolto in anticipo dopo le dimissioni di 17 consiglieri su 32, numero a cui si sono poi aggiunte ulteriori due rinunce.

L’intervento della commissaria Perrotta mira a preservare l’imparzialità dell’apparato amministrativo, evitando che l’imminente campagna elettorale possa incidere sulle dinamiche occupazionali delle società partecipate.

