Taranto, stop abusivi in Piazzetta Sant’Egidio: via libera ai lavori

Un’importante operazione di ripristino della legalità e del decoro urbano è stata eseguita ieri mattina in Piazzetta Sant’Egidio, nel cuore del centro storico di Taranto. L’intervento, condotto dalla Polizia Locale del Comune con il supporto della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’ASL, ha consentito di liberare l’area da occupazioni abusive da parte di operatori privi di autorizzazione.

L’azione congiunta ha restituito alla collettività uno spazio urbano di grande valore simbolico, che sarà ora intitolato “Piazzetta dei Giochi del Mediterraneo”, in vista dell’edizione 2026 dell’evento sportivo.

«Desidero ringraziare il Prefetto di Taranto, Paola Dessì, e tutte le forze istituzionali che hanno collaborato all’operazione – ha dichiarato Giuliana Perrotta, commissaria straordinaria del Comune di Taranto -. Era nostro dovere assicurare una nuova e legittima destinazione a quest’area, che sarà restituita alla città come spazio rappresentativo dei Giochi del Mediterraneo».

L’intervento rientra nelle azioni previste dal protocollo d’intesa siglato nella stessa giornata presso la Sala Monfredi della Cittadella delle Imprese, tra il Comune e il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L’accordo definisce una collaborazione istituzionale per la realizzazione di vari interventi infrastrutturali e di decoro urbano.

Tra gli interventi previsti figurano:

il ripristino dei prospetti esterni di Palazzo di Città;

la creazione di una nuova area giochi per bambini nella Città Vecchia;

l’installazione di arredi urbani e fioriere artistiche nel centro storico;

la sistemazione della fontana monumentale della Concattedrale in viale Magna Grecia;

la riqualificazione di Piazzetta Sant’Egidio.

«Attraverso questo protocollo consolidiamo la sinergia istituzionale e acceleriamo interventi fondamentali per il successo dei Giochi del Mediterraneo. Il recupero di Piazzetta Sant’Egidio rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di lasciare un’eredità positiva e duratura per il territorio», ha spiegato Massimo Ferrarese, commissario del Governo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto.

