Taranto, Stellato: “Sport da ricostruire con una fondazione”

“Avere impianti sportivi nuovi e moderni a Taranto senza società professionistiche è una contraddizione inaccettabile”. Lo afferma Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presidente del Gruppo Misto, sottolineando la necessità di un rilancio strutturale dello sport tarantino in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.

“Taranto non può essere capitale dello sport senza un tessuto sportivo capace di valorizzare i suoi atleti”, aggiunge Stellato, che esprime interesse per la proposta avanzata dal commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese, riguardante la creazione di una polisportiva-holding in grado di pianificare il futuro sportivo della città.

“Non basta costruire impianti, bisogna ricostruire lo sport, coinvolgendo imprese, associazioni di categoria e istituzioni pubbliche”, spiega il consigliere, evidenziando come le risorse stanziate dallo Stato per l’ammodernamento delle strutture sportive debbano essere valorizzate anche dopo l’evento internazionale.

“Oggi Taranto ha un’occasione unica per rilanciare il suo ruolo nello sport, non possiamo farci trovare impreparati”, conclude Stellato, invitando tutti gli attori del territorio a collaborare per dare un futuro alle società sportive locali.

