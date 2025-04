Taranto, Stellato: “Italia Viva con Bitetti è solo una scatola vuota”

TARANTO – “Italia Viva a Taranto è ormai solo una sigla vuota, usata come medaglia senza valore”. A lanciare l’attacco è Massimiliano Stellato, consigliere regionale ed ex presidente regionale del partito fondato da Matteo Renzi, che interviene con toni durissimi sull’annuncio dell’alleanza tra Italia Viva e il candidato sindaco Piero Bitetti in vista delle prossime elezioni comunali.

Secondo Stellato, quello comunicato dai renziani “è poco più di un annuncio di facciata, dettato da opportunismo tattico e privo di reale sostanza politica, utile soltanto a disorientare l’elettorato”. Il consigliere regionale sottolinea come, dopo la sua revoca dalla guida del partito in Puglia, “Italia Viva si sia di fatto svuotata a Taranto: la quasi totalità degli iscritti ha abbandonato il progetto originario e oggi sostiene apertamente la candidatura di Francesco Tacente”.

“Lo dimostrano i numeri e le scelte concrete – aggiunge Stellato –: diversi ex dirigenti e militanti, incluso il sottoscritto, sono oggi candidati consiglieri comunali o promotori di liste civiche al fianco di Tacente. Quella di Bitetti con Italia Viva è un’alleanza solo apparente, che non rappresenta alcuna realtà territoriale”.

Un affondo netto che alimenta la tensione all’interno della coalizione progressista e rilancia il dibattito sulle reali forze in campo nella corsa a Palazzo di Città.

