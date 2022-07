La denuncia dei due consiglieri: “Con un atto di inusitata arroganza politica, la maggioranza ha eletto il vicepresidente”.

TARANTO – ”Nella seduta di insediamento del consiglio comunale di Taranto, con un atto di inusitata arroganza politica, la maggioranza del sindaco Melucci ha eletto, con un colpo di mano, anche il vicepresidente del Consiglio appannaggio dell’opposizione. Un atto spregiudicato, mai visto in passato, con cui la maggioranza di governo ha occupato anche la figura di garanzia delle minoranze”. Lo dichiarano, attraverso una nota stampa – i consiglieri comunali Massimiliano Stellato e Carmen Casula. “Non sono premesse queste – proseguono – che preludono alla collaborazione istituzionale, alla lealtà tra maggioranza e minoranza e soprattutto non è un buon segnale per la città. L’avvio del Melucci bis è preoccupante, non accetteremo atti di prevaricazione. Vigileremo su ogni atto della giunta e sull’operato della maggioranza, esercitando in modo serio ed puntuale il nostro ruolo di controllo.