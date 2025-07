Taranto, stasera il “Palio” in diretta su Antenna Sud: cambia la location

TARANTO – Novità in vista per la seconda tornata della 40^ edizione del Palio di Taranto. Traguardo in Mer Piccolo con l’utilizzo della ristrutturata area della discesa del Vasto nella città vecchia. Francesco Simonetti spiega tutte le novità. Diretta in esclusiva dalle 20.30 su Antenna Sud

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author