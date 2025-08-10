Taranto, stasera grande chiusura del Beer Fest con Patrizia Conte

Si conclude stasera – domenica 10 agosto – il Taranto Beer Fest che anche quest’anno ha proposto quattro serate (start ore 20.00) all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento, del buon cibo e, soprattutto, della birra di qualità

Quest’anno l’ingresso al Taranto Beer Fest è gratuito, senza subordinare l’accesso all’interno dell’area dell’evento al pagamento di alcun ticket, una precisa scelta dell’organizzazione che intende così realizzare una autentica “cultura democratica”, in cui tutti, soprattutto le famiglie, possano godere degli spettacoli di cabaret, dei concerti, dei DJ set serali, delle attrazioni e delle aree di intrattenimento per i bambini!

Una scelta premiata dai cittadini che in tutte le serate in migliaia e migliaia hanno “invaso” gioiosamente la nuova location, l’ex Area camper in Via Mascherpa, una via di fronte al PalaMazzola su via Cesare Battisti.

Per raggiungere la nuova location, oltre ad utilizzare le linee degli autobus di Kyma Mobilità che passano nei pressi del PalaMazzola, tutti potranno parcheggiare l’auto gratuitamente nel parcheggio del Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, dove Kyma Mobilità ha attivato un servizio navetta gratuito per Via Mascherpa e viceversa.

Il programma degli spettacoli della quarta e ultima serata (domenica 10 agosto), presentata da Claudia Del Popolo, sarà aperto dal cabaret di Ciro Giustiniani: direttamente dal programma di successo “Made in Sud” di Rai2, arriva sul palco del Taranto Beer Fest il popolarissimo comico napoletano capace di regalare tanti sorrisi, ma anche spunti di riflessione. Ciro Giustiniani è famoso per i suoi straordinari monologhi “casalinghi” che guardano il mondo attraverso la metafora delle quattro mura domestiche: così la famiglia è al centro di un microcosmo in cui la nonna, il fratello, gli zii diventano quasi figure mitologiche, paradigmatiche dei diversi modi di affrontare la realtà. Ciro Giustiniani è un cabarettista onomatopeico che nel suo spettacolo gioca molto sul suono delle parole, con una particolarissima ‘italianizzazione’ del dialetto napoletano, e, da bravo meridionale, sulla spettacolarizzazione della gestualità.

A seguire uno dei momenti più attesi dell’evento: il concerto live di Patrizia Conte, la straordinaria cantante jazz che, originaria di Taranto e residente a Milano, recentemente ha trionfato nel programma ‘The Voice Senior 2025’ su Rai1; accompagnata da un gruppo di straordinari musicisti, sul palco del Taranto Beer Fest Patrizia Conte saprà appassionare con la sua voce potente e carica di emozione, capace di conquistare pubblico e critica. Patrizia Conte, infatti, può vantare una importante carriera nel panorama jazz italiano che la vede collaborare con musicisti italiani e stranieri di spicco.

“>Paola Cantoro Musicanimations & Marcello DJ concluderanno con il loro DJset l’ultima giornata del Taranto Beer Fest.

Intanto nella terza serata, sabato 9 agosto, che ha visto protagonisti il caraberrista Gianluce Impastato e Franco Cosa, ha fatto tappa al “Beer Fest” il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Con lui gli assessori Francesco Cosa e Gianni Cataldino. Sul palco, con il “patron” Filiberto Fiorino, il saluto del primo cittadino che ha lodato il coraggio dell’intero organizzazione che ha pensato ad un evento libero e aperto a tutti, senza costi d’ingresso e senza obbligo di consumazione.

