Taranto, stadio Iacovone: la realizzazione della copertura inizierà a metà aprile

Dopo il completamento della demolizione del primo anello dello stadio ‘Iacovone’, ad opera della Impresit Lavori SpA, nella giornata di oggi la ditta Seli di Monza, incaricata della costruzione dell’impianto, ha sbarcato la propria attrezzatura allo stadio tarantino. La Seli, infatti, realizzerà la copertura dello stadio Iacovone, i cui lavori inizieranno a metà aprile. Nei prossimi giorni, inoltre, inizieranno i lavori di demolizione della Tribuna inferiore. La data di consegna dell’impianto è prevista per il 15 giugno 2026, con premi in caso di anticipo o penali per eventuali ritardi.

