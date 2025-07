Taranto, Stadio nuoto: via a getti per basi tribune, cronoprogramma in linea

TARANTO – Procedono spediti i lavori per la costruzione del nuovo stadio nel cuore di Taranto, ubicato alle spalle della storica Torre D’Ayala in Viale Virgilio. Un intervento di grande rilievo per la città, che guarda con orgoglio al futuro e ai Giochi del Mediterraneo 2026.

Il Commissario di Governo Massimo Ferrarese ha confermato che la ditta Ferraro ha già eseguito i getti di cemento per le basi delle tribune, segnando così un avanzamento cruciale nell’ambito delle opere strutturali. Questo passo rappresenta una svolta nelle tempistiche del cantiere: il cronoprogramma previsto viene rispettato nei tempi stabiliti.

L’area dell’impianto, studiata per integrarsi con l’ambiente urbano, ospiterà non solo lo stadio principale, ma anche strutture sportive accessorie come le piscine, rendendo il complesso un vero e proprio hub d’eccellenza sportiva. La perfetta sinergia tra la modernità del nuovo impianto e la memoria storica della Torre D’Ayala rende il progetto un simbolo dello sviluppo sostenibile e della rinascita cittadina.

Con i diversi cantieri avviati in parallelo e le fasi strutturali in corso, Taranto si prepara a fare da protagonista internazionale, unendo identità locale e prestigio globale.

