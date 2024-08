Taranto, stadio: a breve primo bando gara, cantiere aperto a fine settembre?

TARANTO – Massimo Ferrarese, commissario per i Giochi del Mediterraneo, stringe i tempi per l’avvio dei lavori di demolizione e costruzione del nuovo stadio Iacovone di Taranto. A breve sarà lanciato il bando di gara per il primo intervento di demolizione, non si esclude che il cantiere possa essere aperto a fine settembre.

