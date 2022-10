Archiviato l’impegno di Coppa Italia con il Monopoli, le attenzioni del Taranto sono rivolte alla trasferta di Latina, in programma sabato 8 ottobre alle 17:30. La squadra partirà alla volta del ritiro di Formia nella mattinata di giovedi 6 ottobre. Due le sedute di allenamento in programma in terra laziale al pomeriggio e al mattino di venerdi 7 ottobre. Nel pomeriggio la partenza alla volta di Latina. Pertanto, la consueta conferenza stampa pre partita questa settimana non si terrà. (Foto Max Todaro)