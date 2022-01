TARANTO – Pareggio interno per gli ionici alla ripresa del campionato, contro la Paganese allo Iacovone finisce 1-1, Giovinco si fa parare un rigore. I campani in dieci per l’espulsione di Stampato, riescono a strappare un punto, rossoblu spreconi nella ripresa non concretizzano le numerose palle gol create.