Taranto, sport in crisi: “Serve sostegno per tutte le discipline”

Lo sport tarantino sta attraversando un momento di forte difficoltà tra problemi finanziari e mancanza di impianti. I Giochi del Mediterraneo rappresentano un’occasione importante, ma se non gestita con lungimiranza rischia di aggravare la situazione di molte discipline, sia di squadra che individuali.

Alcune società sportive (Prisma Taranto Volley, New Taranto Calcio a 5, Dinamo Taranto, Taranto Inclusione e Atletico Città di Taranto) hanno indirizzato una lettera aperta al commissario Massimo Ferrarese, promotore di una Fondazione per lo sport, esprimendo preoccupazione: “Abbiamo appreso che a Taranto, per ricevere attenzione, bisogna prima scomparire. Di fronte a questa logica, valuteremo l’iscrizione ai prossimi campionati”.

Attraverso la stessa nota, i club chiedono che la Fondazione annunciata si occupi di tutte le realtà sportive, garantendo risorse distribuite in modo equo e trasparente, secondo i livelli di categoria e i campionati di appartenenza. “Chiediamo un confronto con i promotori della Fondazione — si legge nella nota — per costruire una rete di sostegno reale, capace di rilanciare lo sport di squadra e le discipline individuali, portando il nome di Taranto in Italia e nel mondo”.

Il comunicato integrale

Lo sport a Taranto vive un momento di grande sofferenza, sia a livello finanziario, sia dal punto di vista della disponibilità degli impianti. La grande occasione dei Giochi del Mediterraneo quindi, se non adeguatamente colta, rischia di rendere ancora più problematica la gestione dello sport di squadra e individuali a Taranto.

La proposta di costituire un soggetto che possa contribuire ad aiutare lo sport tarantino è, quindi, sicuramente da sostenere, ma non può riguardare solo il calcio a 11 e il basket maschile.

Abbiamo ascoltato quanto comunicato dal Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese al termine dell’incontro con Parlamentari e Consiglieri Regionali per illustrare il progetto di Fondazione sportiva.

L’iniziativa al CONI Provinciale, alle Associazioni e alle Società Sportive della Città, è apparsa interessante e pensiamo che uno strumento così inedito ed innovativo per il nostro territorio e la nostra città, sarebbe dovuto nascere da tempo come forma di sostegno e vicinanza a tutti gli sport notoriamente in difficoltà, a causa della precarietà del tessuto economico ed imprenditoriale quasi del tutto assente nel sostenere lo sport cittadino, peraltro in grande affanno ad individuare strutture alternative ai palazzetti e ad altre strutture inutilizzabili per i prossimi campionati proprio per l’adeguamento per i Giochi del Mediterraneo.

Abbiamo colto dalle parole del signor Commissario Ferrarese la volontà di sostenere, in prima battuta, il calcio a 11 ed il basket maschile perché a rischio scomparsa dall’immediato futuro sportivo cittadino.

Per tutti gli altri sport e società l’attenzione potrebbe essere futuribile ma, al momento, incerta.

Alla luce di ciò, le Società Sportive sottoscrittrici del presente documento comunicano che, avendo appreso in data 24 marzo dall’esito di un così qualificato consesso che a Taranto per essere concretamente aiutati da grandi aziende e grandi commis di stato bisogna prima scomparire, fermo restando ciò, riconsidereranno l’eventuale iscrizione ai rispettivi campionati di appartenenza.

In una città dove abbiamo appena imparato che per migliorare bisogna scomparire, faremo in modo che la Fondazione annunciata da Massimo Ferrarese possa occuparsi di tutte le realtà sportive del territorio in maniera tale che questo nuovo soggetto possa continuare a portare alto il nome di Taranto in tutto il paese ed in tutto il mondo.

Riteniamo invece che l’occasione debba essere propizia per costruire qualcosa di importante, una rete di reciproco sostegno per il reale e concreto rilancio dello sport di squadra senza tralasciare anche le società che contano sulle individualità dei vari atleti.

Allo stesso modo, se ci sono delle risorse da destinare subito a questo scopo, vanno distribuite in maniera adeguata e proporzionale su tutte le realtà sportive che operano sul territorio ionico, secondo criteri chiari e trasparenti e che facciano riferimento anche alle rispettive categorie e ai campionati di appartenenza.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riteniamo auspicabile un confronto tra i sottoscrittori con i promotori della Fondazione per lo sport.

Firmatari

• Michelangelo Giusti (presidente CONI Provinciale)

• Antonio Bongiovanni (presidente Prisma Taranto Volley – Serie A2)

• Luca Malizia (presidente ASD New Taranto Calcio a 5 – Serie A2 Élite)

• Francesco Ciliberti (ASD Dinamo Basket Taranto – Serie B)

• Vincenzo Bisignano (presidente ASD Taranto Inclusione – Serie A1)

• Vito Liotino (presidente Atletico Città di Taranto Calcio a 5 – Serie C Regionale)

