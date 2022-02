TARANTO – Si torna a sparare a Taranto, alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi al quartiere Tamburi, in via Galeso, a poca distanza dalla statale 172. Non ci sarebbero stati feriti. L’episodio sarebbe accaduto poco prima delle 14, prontamente è giunta sul posto una “volante” della Polizia di stato e i “Falchi” della Squadra Mobile il cui tempestivo intervento avrebbe consentito di fermare una persona la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Pare che i proiettili abbiamo mandato in frantumi il vetro di una Smart.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++