Taranto, spari in Viale Unicef: ferito un uomo in una lite degenerata

TARANTO – Sparatoria in Viale Unicef a Taranto. Il violento episodio ha scosso la tranquillità in Viale Unicef alla periferia del capoluogo ionico poco prima delle 20.30 di venerdì 14 giugno. Secondo le prime ricostruzioni, in viale Unicef si sarebbero incontrati un uomo di nazionalità straniera e due persone del posto per un chiarimento, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Durante la discussione, ancora per motivi da chiarire, è spuntata una pistola e da essa è partito un colpo che ha ferito alla coscia destra la persona straniera. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi: non è in pericolo di vita, ma sono in corso ulteriori accertamenti medici per stabilire con esattezza il numero dei proiettili che lo hanno colpito e l’entità delle ferite.

Sul luogo della sparatoria è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato immediatamente le indagini. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione scientifica della Polizia Scientifica, impegnata nella raccolta di tracce utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un regolamento di conti. Stando a quanto si apprende la Polizia sarebbe alla caccia di due persone che sarebbero coinvolte nella sparatoria.

Foto Francesco Manfuso



