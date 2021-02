Taranto | Spari al rione Tamburi, ferito un uomo

Agguato nel primo pomeriggio di sabato. Un giovane tarantino incensurato di 23 anni è stato ferito con un colpo di pistola ad una coscia al rione Tamburi di Taranto. Il ferimento è avvenuto in Piazza Masaccio all’angolo con Via Foscolo. Stando a quanto si apprende, il 23enne che era a piedi, sarebbe stato avvicinato da un’auto dalla quale sarebbe partito il colpo che lo ha ferito ad una coscia. Sul posto la sezione scientifica della Polizia di Stato, è stato trovato al momento un solo bossolo, si indaga per fare piena luce su quanto accaduto.