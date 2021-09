Taranto | Spari a Lido Azzurro, ferito un uomo

Colpi d’arma da fuoco alla periferia di Taranto nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo di 33 anni è stato ferito alle gambe dai proiettili esplosi durante un agguato, subito soccorso è stato trasportato in ospedale a Taranto, non sarebbe in pericolo di vita. Il grave episodio è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi a Lido Azzurro, nei pressi di un maneggio i cui proprietari risultano estranei ai fatti. La persona che ha sparato sarebbe poi fuggita in sella ad un ciclomotore. Le indagini sono curate dalla Polizia di stato, gli agenti intervenuti subito dopo l’agguato hanno raccolto alcune testimonianze. Stando a quanto si apprende, alla base del ferimento ci potrebbero essere motivi di natura passionale, ma gli investigatori sono al lavoro per accertare quanto avvenuto. Stanno operando gli uomini della squadra Mobile e della sezione scientifica della Questura di Taranto.

Nella foto in evidenza e qui sotto il luogo dove ci sono stati gli spari