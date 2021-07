Taranto | Sparatoria nella notte in un locale a San Vito

Foto e video di Francesco Manfuso

Prima una rissa, poi i colpi di pistola. Gravissimo episodio di cronaca la scorsa notte nella borgata di San Vito a Taranto. Una sparatoria si è verificata in un noto locale della costa, l’episodio è avvenuto poco prima delle due, sarebbero stati esplosi numerosi colpi di pistola, alcuni dei quali sono andati a segno, le persone ferite sarebbero diverse, sembrerebbe una decina, tutte in maniera lieve, soccorse e trasportate in ospedale non sarebbero in pericolo di vita. I proiettili hanno centrato gli arti inferiori, al momento della sparatoria sono stati vissuti momenti di paura nel locale, in quel momento erano presenti numerosi avventori. Sul posto gli uomini della Polizia di stato, avviate le indagini per fare piena luce su quanto accaduto, sono intervenute anche le pattuglie dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Le indagini sono curate dagli uomini della Polizia, sono stati visionati i filmati delle telecamere interne per individuare l’autore degli spari.

+++ In aggiornamento +++