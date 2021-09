Taranto | Sparatoria in via Oberdan

Colpi d’arma da fuoco, quattro i proiettili esplosi da due persone in sella ad una moto, il grave episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno in pieno centro a Taranto, in Via Oberdan all’altezza del civico 62, una delle arterie più frequentate da passanti e automobili. C’e’ anche una persona ferita, si tratta di un uomo di 38 anni che usciva da uno stabile, i colpi hanno mandato in frantumi un portone, l’uomo si è ferito con le schegge di vetro, le sue condizioni non sono gravi, sul posto un’ambulanza. Le indagini sono state subito avviate dalla Polizia di Stato, sono attivamente ricercati i presunti autori dell’agguato, gli inquirenti non escludono che si possa essere trattato di un “regolamento di conti”,