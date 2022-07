Taranto, sparatoria in spiaggia a Tramontone. Esplosi sei colpi

TARANTO – Terrore a due passi dalla spiaggia a Taranto nella serata di domenica 3 luglio. Attorno alle 19.30 sei colpi di pistola sono stati sparati a pochi metri dalla spiaggia di Tramontone, per fortuna senza conseguenze.

Pare che la sparatoria sia stata originata da un litigio verbale sorto tra due gruppi di persone: al primo colpo esploso da una delle due “fazioni” sarebbero arrivati gli altri colpi come risposta.

L’episodio è avvenuto in via Zoche, la strada di camminamento che sormonta il lido: sei i bossoli ritrovati di cui due inesplosi. Sul posto è giunta subito la Polizia Scientifica per i rilievi del caso, assieme alla Squadra Mobile e a due Volanti.

Intanto ci sarebbero sviluppi, due uomini sono stati fermati dalla Polizia. A bordo di un’auto, non avrebbero rispettato l’alt della Polizia, da qui è nato un inseguimento per le vie del centro cittadino conclusosi in Via D’Alò Alfieri. Le due persone a bordo del veicolo sono state fermate, la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. Gli agenti della Volante hanno notato sulla carrozzeria della vettura dei fori provocati da un’arma da fuoco. Non si esclude che possano essere stati in qualche modo coinvolti nella sparatoria avvenuta poco prima sulla spiaggia del Tramontone.

Nella foto qui sotto il momento in cui si è concluso l’inseguimento