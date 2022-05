TARANTO – Spari a metà mattinata al rione Tramontone di Taranto. Ferito un uomo di 24 anni, sarebbero stati esplosi cinque colpi d’arma da fuoco, calibro 7.65, due di questi sono andati a segno, la vittima è stata ferita alla coscia e alla caviglia della gamba sinistra, soccorso e trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita.

Il grave episodio è avvenuto poco prima delle undici in Via Mediterraneo, nei pressi dell’abitazione della vittima, che stando a quanto si è appreso avrebbe qualche piccolo precedente di poco conto. Gli autori della sparatoria sono fuggiti facendo perdere le loro tracce, nella zona non sarebbero state rilevate telecamere di videosorveglianza. Sul posto si sono recati gli uomini della Squadra Mobile e gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Si indaga per fare piena luce sull’accaduto.