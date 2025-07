Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un morto e due feriti gravi

(Di Gianni Sebastio, Leo Spalluto e Dante Sebastio) Un morto, un uomo in condizioni disperate, un ferito grave e uno con lesioni a una gamba, ma non in pericolo di vita. È il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di mercoledì 16 luglio in via Machiavelli (zona delle cosiddette “case parcheggio”) al quartiere Tamburi di Taranto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è verificato pochi minuti prima delle 22.00 e ha visto coinvolte diverse persone, alcune delle quali raggiunte da colpi d’arma da fuoco. Non risulta il coinvolgimento di un minore nella sparatoria, ipotesi circolata successivamente al fatto.

Sulla scena del crimine sono stati ritrovati diversi bossoli calibro 7,65, lasciando intendere che siano stati esplosi numerosi colpi, almeno dieci. L’area è stata rapidamente raggiunta da ambulanze del 118, nonché da agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Scientifica e della Polizia Locale.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Al momento si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali. (Foto Francesco Manfuso) +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

