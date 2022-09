Taranto: Spaghetti su testa della Madonna, ‘locandina blasfema’

Due angeli che versano da un colapasta spaghetti sulla testa della Madonna: è la locandina dell’Egofestival, l’evento enogastronomico che si svolgerà a Taranto dal 22 al 24 settembre prossimi. La locandina non è piaciuta a Raffaella Spina, coordinatrice per la provincia di Taranto dell’Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva.

”Arrivare a ridicolizzare l’immagine sacra della Madonna – accusa – su una locandina per pubblicizzare una manifestazione enogastronomica a fini di lucro, utilizzando impropriamente il brand delle cozze tarantine, in una città come Taranto che ha una storia e una cultura religiosa proprio verso la Madonna, vuol dire aver perso il senno”. “Un colapasta – aggiunge Spina – che versa gli spaghetti in testa alla Madonna con il bambino in braccio, pronto a servire a tavola con una tovaglietta, non offende solo Taranto, ma l’intera regione. Si è schernito anche l’autore della ‘Madonna con Bambino’ Bartolomeo Cavarozzi, detto Bartolomeo de’ Crescenzi”. “Chi ha il potere di eliminare questa immagine blasfema dalla circolazione e di non associare assolutamente l’evento a Taranto – conclude – lo faccia: il sindaco, il vescovo, le associazioni di categoria, così come lo stiamo già facendo noi”. (ANSA)